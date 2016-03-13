“Челси” вылетел из Кубка Англии, проиграв “Эвертону”

Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ Лондонский «Челси» уступил «Эвертону» в матче 1/4 финала Кубка Англии со счетом 2:0 и выбыл из розыгрыша турнира.

Как передает Report, дублем отметился нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку, ранее принадлежащий лондонцам.

Победа в этом матче позволила подопечным Роберто Мартинеса выйти в полуфинал Кубка Англии, где они сыграют с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм».

Кубок Англии. 1/4 финала

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Челси» (Лондон) — 2:0

Голы: Лукаку, 77 (1:0); Лукаку, 82 (2:0).