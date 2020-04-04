​"Челси" вступил в переговоры с Коутиньо

Английский футбольный клуб "Челси" намерен купить бразильского полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Sport.es.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентами 27-летнего бразильца. Также сообщается об интересе к игроку другой лондонской команды - "Тоттенхэма".

Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за германскую "Баварию". В текущем сезоне он провел 32 матча за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.