В матче 1/4 финала Кубка Англии "Лестер Сити" уступил "Челси".

Как передает Report , встреча проходила на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс" в Лестере и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 63-й минуте забил Росс Баркли. Виллиан с правого фланга вырезал передачу в центр штрафной "Лестера", куда ворвался Баркли и ударом в касание направил мяч в ворота.

"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала этого турнира прошёл "Манчестер Юнайтед", который обыграл "Норвич Сити" со счетом 2:1.