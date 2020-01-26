В матче 1/16 финала Кубка Англии "Халл Сити" принимал лондонский "Челси".

Как передает Report, встреча состоялась в Кингстон-апон-Халл на стадионе "Кингстон Коммуникейшн" и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий "Челси" Миши Батшуайи, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте. В середине второго тайма преимущество лондонской команды упрочил защитник Фикайо Томори, ему ассистировал хавбек Росс Баркли. На 78-й минуте форвард "Халл Сити" Камил Гросицки сократил разницу в счёте.

"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, "Халл Сити" покинул турнир. В предыдущем раунде синие на своём поле обыграли "Ноттингем Форест" (2:0), а "тигры" в гостях обыграли "Ротерхэм Юнайтед" (3:2).