“Челси” вышел в 1/16 Кубка Англии, “Тоттенхэм” не смог обыграть “Мидслбро”

В матче 1/32 финала Кубка Англии “Челси” принимал “Ноттингем Форест”.

Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж” и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме — сначала на 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а затем счёт удвоил хавбек Росс Баркли. Больше голов в матче зрители не увидели.

В параллельном матче 1/32 финала “Мидлсбро” принимал “Тоттенхэм Хотспур”. Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Исход противостояния решится в переигровке.