"Челси" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Ривер Плейта"

Руководство лондонского "Челси" начало переговоры с бывшим тренером "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.
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Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес. Также под его руководством команда выигрывала чемпионат Аргентины и дважды – Кубок и Суперкубок страны.
Аргентинский специалист начинал свою карьеру в 2011 году в уругвайском "Насьонале". В первый же сезон под руководством Гальярдо команда выиграла чемпионат.
Напомним, что "Челси" опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. Лондонский клуб также продолжает переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом этого года.