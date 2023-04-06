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"Челси" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Ривер Плейта"

"Челси" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Ривер Плейта" Руководство лондонского "Челси" начало переговоры с бывшим тренером "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.
Футбол
6 апреля 2023 г. 23:17
Челси ведёт переговоры с бывшим главным тренером Ривер Плейта

Руководство лондонского "Челси" начало переговоры с бывшим тренером "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Как передает Report, об этом сообщает издание TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес. Также под его руководством команда выигрывала чемпионат Аргентины и дважды – Кубок и Суперкубок страны.

Аргентинский специалист начинал свою карьеру в 2011 году в уругвайском "Насьонале". В первый же сезон под руководством Гальярдо команда выиграла чемпионат.

Напомним, что "Челси" опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. Лондонский клуб также продолжает переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом этого года.

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