"Челси" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Ривер Плейта"

Руководство лондонского "Челси" начало переговоры с бывшим тренером "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Руководство лондонского "Челси" начало переговоры с бывшим тренером "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Как передает Report , об этом сообщает издание TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес. Также под его руководством команда выигрывала чемпионат Аргентины и дважды – Кубок и Суперкубок страны.

Аргентинский специалист начинал свою карьеру в 2011 году в уругвайском "Насьонале". В первый же сезон под руководством Гальярдо команда выиграла чемпионат.

Напомним, что "Челси" опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. Лондонский клуб также продолжает переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом этого года.