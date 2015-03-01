​«Челси» в пятый раз стал обладателем Кубка английской лиги

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ «Челси» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Тоттенхэм».
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами у синих отметились Джон Терри и Диего Коста.
Кубок английской лиги. Финал.
«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0.
Голы: Терри, 45; Уолкер, 56 (а/г).
Предупреждения: Виллиан, 70; Кэхилл, 72 — Дайер, 31; Бенталеб, 78.
«Челси» в пятый раз выиграл в Кубке английской лиги, последний раз победа была одержана в 2007 году. Жозе Моуринью выиграл свой седьмой трофей во главе лондонского клуба.
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