​«Челси» в пятый раз стал обладателем Кубка английской лиги

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ «Челси» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Тоттенхэм».

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами у синих отметились Джон Терри и Диего Коста.

Кубок английской лиги. Финал.

«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0.

Голы: Терри, 45; Уолкер, 56 (а/г).

Предупреждения: Виллиан, 70; Кэхилл, 72 — Дайер, 31; Бенталеб, 78.

«Челси» в пятый раз выиграл в Кубке английской лиги, последний раз победа была одержана в 2007 году. Жозе Моуринью выиграл свой седьмой трофей во главе лондонского клуба.