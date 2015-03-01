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    ​«Челси» в пятый раз стал обладателем Кубка английской лиги

    Встреча «Челси» - «Тоттенхэм» завершилась со счетом 2:0

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ «Челси» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Тоттенхэм».

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

    Забитыми мячами у синих отметились Джон Терри и Диего Коста.

    Кубок английской лиги. Финал.

    «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0.

    Голы: Терри, 45; Уолкер, 56 (а/г).

    Предупреждения: Виллиан, 70; Кэхилл, 72 — Дайер, 31; Бенталеб, 78.

    «Челси» в пятый раз выиграл в Кубке английской лиги, последний раз победа была одержана в 2007 году. Жозе Моуринью выиграл свой седьмой трофей во главе лондонского клуба.

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