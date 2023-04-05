"Челси" установил антирекорд по забитым голам в АПЛ за почти 100-летнюю историю

Лондонский "Челси" после 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) забил всего 29 мячей.

Лондонский "Челси" после 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) забил всего 29 мячей.

Как передает Report , это наихудший результат после сезонов 1921/1922 и 1923/1924. Тогда "аристократы" забивали 23 и 16 раз соответственно.

Таким образом, сыграв 4 апреля вничью с "Ливерпулем" (0:0) в перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии, лондонцы установили антирекорд последних 99 лет.

В целом, "Челси" во главе, с уже бывшим, главным тренером Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.

Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка за игру. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%.

Ранее в "Челси" сообщили о его увольнении. На сегодня "синие" набрали 39 очков и располагаются на 11-м месте.

Кроме того, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА "Челси" предстоит встретиться с мадридским "Реалом". Первая игра пройдет 12 апреля. Ответная — 18 апреля.