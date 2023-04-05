О нас

"Челси" установил антирекорд по забитым голам в АПЛ за почти 100-летнюю историю

"Челси" установил антирекорд по забитым голам в АПЛ за почти 100-летнюю историю Лондонский "Челси" после 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) забил всего 29 мячей.
Футбол
5 апреля 2023 г. 07:09
Челси установил антирекорд по забитым голам в АПЛ за почти 100-летнюю историю

Лондонский "Челси" после 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) забил всего 29 мячей.

Как передает Report, это наихудший результат после сезонов 1921/1922 и 1923/1924. Тогда "аристократы" забивали 23 и 16 раз соответственно.

Таким образом, сыграв 4 апреля вничью с "Ливерпулем" (0:0) в перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии, лондонцы установили антирекорд последних 99 лет.

В целом, "Челси" во главе, с уже бывшим, главным тренером Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.

Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка за игру. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%.

Ранее в "Челси" сообщили о его увольнении. На сегодня "синие" набрали 39 очков и располагаются на 11-м месте.

Кроме того, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА "Челси" предстоит встретиться с мадридским "Реалом". Первая игра пройдет 12 апреля. Ответная — 18 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi