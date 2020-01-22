“Челси” упустил победу над “Арсеналом”, играя полтора тайма в большинстве

В матче 24-го тура чемпионата Англии “Челси” сыграл вничью с “Арсенал” со счётом 2:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж”. Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. При этом красную карточку получил Давид Луиз.

На 63-й минуте “канониры” восстановили равновесие, отличился Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Шкодран Мустафи.

На 84-й минуте “Челси” вывел вперёд Сесар Аспиликуэта с передачи Каллума Хадсона-Одои. Впрочем, через несколько минут счёт сравнял Эктор Бельерин с паса Лукаса Торрейры.

“Челси”, набрав 40 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. “Арсенал” (30) - на 10-м месте.