"Челси" учинил разгром, "Манчестер Юнайтед" проиграл дома

Завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в последний игровой день состоялось еще 8 встреч.
Представляем вам результаты данных матчей:
Краснодар (Россия) - Ренн (Франция) - 1:0
Истанбул Б (Турция) - Лейпциг (Германия) - 3:4
Севилья (Испания) - Челси (Англия) - 0:4
Брюгге (Бельгия) - Зенит (Россия) - 3:0
Боруссия (Д, Германия) - Лацио (Италия) - 1:1
Ювентус (Италия) - Динамо (К, Украина) - 3:0
Ференцварош (Венгрия) - Барселона (Испания) - 0:3
Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:3
Стоит отметить, что после первого игрового дня английский "Ливерпуль" и португальский "Порту" обеспечили выход из группы. Ранее в 1/8 финала вышли испанские "Севилья", "Барселона", английские "Челси", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и немецкая "Бавария".