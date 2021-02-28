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"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ).
Футбол
28 февраля 2021 г. 22:57
Челси сыграл вничью с Манчестер Юнайтед в матче АПЛ

Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лондонский клуб не проигрывает в АПЛ на протяжении семи матчей (4 победы, 3 ничьи).

В свою очередь команда из Манчестера продлила беспроигрышную серию до шести матчей (2 победы, 4 ничьи). В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" не потерпел ни одного поражения в гостях в рамках чемпионата Англии (8 побед, 5 ничьих).

"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице, на счету команды 44 очка. "Манчестер Юнайтед" идет вторым, набрав 50 очков. Лидирует "Манчестер Сити", в активе которого 62 очка.

В следующем туре лондонский клуб 4 марта в гостях сыграет против "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" днем ранее встретится на выезде с "Кристал Пэлас".

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" - "Mançester Yunayted" matçında qalib müəyyənləşmədi - VİDEO

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