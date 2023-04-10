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"Челси" стал первым клубом в истории АПЛ с убытком более 1 млрд евро

"Челси" стал первым клубом в истории АПЛ с убытком более 1 млрд евро "Челси" стал первым клубом в истории, чей убыток с момента основания Английской Премьер-лиги превысил 1 млрд евро до вычета налогов.
Футбол
10 апреля 2023 г. 20:33
Челси стал первым клубом в истории АПЛ с убытком более 1 млрд евро

"Челси" стал первым клубом в истории, чей убыток с момента основания Английской Премьер-лиги превысил 1 млрд евро до вычета налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, согласно представленным отчетам за последний финансовый год, лондонский клуб в сезоне-2021/2022 потерял 138,1 млн евро, несмотря на то, что суммарный оборот клуба составил более 547 млн.

В сезоне-2020/2021 клуб потерпел убыток на сумму 175 млн евро, но отчасти эту цифру можно было объяснить кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Что касается текущего сезона, потери все еще могут быть значительными, так как "Челси" уже потратил более 600 млн евро на трансферы, а продал футболистов всего на 60 млн. Сообщается, что во избежание санкций за финансовые нарушения, предстоящим летом клубу придется массово распродавать игроков.

По регламенту чемпионата Англии годовой убыток клуба не может превышать 120 млн евро в течение трех лет подряд.

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Версия на азербайджанском языке “Çelsi” 1 milyard avrodan çox pul itirən ilk klub kimi tarixə düşüb

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