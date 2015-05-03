 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Челси" стал чемпионом Англии по футболу

    Английский клуб гарантировал себе чемпионский титул за три тура до конца чемпионата

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Челси" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" и за три тура до финиша стал чемпионом Англии по футболу сезона-2014/15.

    Как передает Report, противостояние лондонских команд в 35-м туре завершилась со счетом 1:0.

    Мяч забил Эден Азар (45-я минута).

    Благодаря этой победе "Челси" увеличил отрыв от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и лондонского "Арсенала" - до 16 очков.

    "Челси" в пятый раз стал чемпионом Англии, и в третий - под руководством Жозе Моуринью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi