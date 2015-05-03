​"Челси" стал чемпионом Англии по футболу

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Челси" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" и за три тура до финиша стал чемпионом Англии по футболу сезона-2014/15.

Как передает Report, противостояние лондонских команд в 35-м туре завершилась со счетом 1:0.

Мяч забил Эден Азар (45-я минута).

Благодаря этой победе "Челси" увеличил отрыв от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и лондонского "Арсенала" - до 16 очков.

"Челси" в пятый раз стал чемпионом Англии, и в третий - под руководством Жозе Моуринью.