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"Челси" согласовал контракт с французским защитником

"Челси" согласовал контракт с французским защитником Защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Челси".
Футбол
27 июля 2021 г. 21:21
Челси согласовал контракт с французским защитником
Жюль Кунде

Защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Челси".

Как передает Report, об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".

Француз согласовал условия трансфера с лондонцами. Он готов подписать контракт длительностью до 2026 года. "Челси" находится на продвинутой стадии переговоров с "Севильей".

22-летний Кунде является главной сегодняшней целью "Челси". Сам Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее по этой причине Жюль отказался переходить в "Тоттенхэм Хотспур".

Кунде защищает цвета "Севильи" с 2019 года, а до этого выступал за "Бордо". В минувшем сезоне Жюль принял участие в 49 матчах испанской Примеры, забил четыре гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" fransalı müdafiəçi ilə anlaşdı

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