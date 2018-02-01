"Челси" разгромно проиграл "Борнмуту" - ВИДЕО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 25-го тура АПЛ. Как передает Report, встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В дебюте второго тайма Джордон Айб выполнил отличную передачу в штрафную площадь на ход Каллуму Уилсону, а тот уверенно переиграл Тибо Куртуа. На 64-й минуте Уилсон выполнил передачу в штрафную площадь на Станисласа, Джуниор получил мяч на левом углу штрафной, сместился и отправил мяч между ног голкиперу.

Три минуты спустя после подачи углового мяч подхватил Уилсон и сбросил его на Станисласа, который не очень удачно пробил по воротам, но Айб удачно подставил ногу и мяч в итоге влетел в угол ворот.