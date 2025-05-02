"Челси" разгромил "Юргорден" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

Лондонский "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА на выезде разгромил стокгольмский "Юргорден".
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На 12-й минуте вингер гостей Джейдон Санчо открыл счет. На 43-й минуте нападающий Нони Мадуэке удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте форвард Николас Джексон довел счет до разгромного, спустя шесть минут Джексон оформил дубль. На 68-й минуте вингер "Юргордена" Исак Алемайеху отыграл один мяч.
В другой игре вечера испанский "Бетис" обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1. У севильцев голы забили Абде Эззальзули и Антони. У "фиалок" отметился Лука Раньери.
Лига конференций УЕФА
Полуфинал, первые матчи
1 мая
23:00. "Бетис" (Испания) - "Фиорентина" (Италия) - 2:1
23:00. "Юргорден" (Швеция) - "Челси" (Англия) - 1:4
Отметим, что ответные матчи полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА пройдут 8 мая.