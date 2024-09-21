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"Челси" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место в таблице АПЛ

"Челси" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место в таблице АПЛ Закончился матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором играли "Вест Хэм Юнайтед" и "Челси".
Футбол
21 сентября 2024 г. 18:32
Челси разгромил Вест Хэм и вышел на второе место в таблице АПЛ

Закончился матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором играли "Вест Хэм Юнайтед" и "Челси".

Как передает Report, игра проходила на стадионе "Лондон".

В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по бакинскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу "Челси".

Голами отличились форвард Николас Джексон (4, 18) и полузащитник Коул Палмер (47).

Таким образом, футболистам "Челси" удалось набрать 10 очков за пять матчей АПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм Юнайтед" с четырьмя очками идет 14-м.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" səfərdə "Vest Hem" üzərində qələbə qazanıb

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