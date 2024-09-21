"Челси" разгромил "Вест Хэм" и вышел на второе место в таблице АПЛ

Закончился матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором играли "Вест Хэм Юнайтед" и "Челси".
Как передает Report, игра проходила на стадионе "Лондон".
В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.
Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по бакинскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу "Челси".
Голами отличились форвард Николас Джексон (4, 18) и полузащитник Коул Палмер (47).
Таким образом, футболистам "Челси" удалось набрать 10 очков за пять матчей АПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм Юнайтед" с четырьмя очками идет 14-м.