"Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Педро Родригес (1-я минута), чей гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, Гари Кэхилл (21), Эден Азар (62) и Н'Голо Канте (70), для которого этот гол стал первым в составе "Челси".

Для лондонцев эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Они не проигрывают "Манчестер Юнайтед" в восьми матчах первенства подряд (четыре победы, четыре ничейных результата).

В турнирной таблице "Челси" с 19 очками занимает четвертое место, "Манчестер Юнайтед", набрав 14 баллов, идет седьмым.

В следующем туре "Челси" 30 октября в гостях сыграет с "Саутгемптоном", "Манчестер Юнайтед" днем ранее на своем поле примет "Бернли".