"Челси" разгромил "Эсперанс" и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Челси" обыграл тунисский "Эсперанс" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Английский "Челси" обыграл тунисский "Эсперанс" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

На третьей добавленной к первому тайму минуте счет открыл Тосин Адарабиойо, также в составе победителей отличились Лиам Делап (45+5) и Тайрик Джордж (90+7). Делап забил дебютный гол в составе "Челси", игрок перешел в лондонскую команду 4 июня из английского "Ипсвича". В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

"Челси" занял второе место в группе D, набрав 6 очков, и вышел в плей-офф турнира. "Эсперанс" занял третье место (3 очка). В другом матче группы бразильский "Фламенго" сыграл вничью с "Лос-Анджелесом" из США, "Фламенго" занял первое место с 7 очками, "Лос-Анджелес" стал четвертым с одним набранным очком. В 1/8 финала "Фламенго" сыграет с германской "Баварией", "Челси" встретится с португальской "Бенфикой".

В матче третьего тура группы C аргентинский "Бока Хуниорс" сыграл вничью с новозеландским "Окленд Сити" (1:1). Встреча была прервана по ходу второго тайма на час из-за погодных условий. "Окленд Сити" набрал 1 очко и занял четвертое место в группе, ранее команда разгромно проиграла "Баварии" (0:10) и "Бенфике" (0:6). "Бока Хуниорс" с 2 очками занял третье место. Лидером группы C стала "Бенфика" (7), второе место заняла "Бавария" (6).

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Встречи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 1 июля.