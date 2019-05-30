"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы - ОБНОВЛЕНО - 7

Лондонский "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в матче, прошедшем на Бакинском олимпийском стадионе, "синие" разгромили соперника со счетом 4:1.

00:45

Еще два гола забито в финальной игре Лиги Европы в Баку.

На 69-ой минуте футболист "Арсенала" Алекс Ивоби сократил разницу в счете до двух мячей.

Однако на 72-ой минуте Эден Азар вновь сделал счет разгромным - 4:1.

00:26

"Челси" забил третий гол в матче с "Арсеналом".

Как передает Report, на 65-ой минуте с пенальти отличился Эден Азар

00:22

"Челси" забил второй гол в финале Лиги Европы.

Как передает Report, на 60-ой минуте после передачи Эдена Азара отличился Педро Родригес

00:12

"Челси" открыл счет в финале Лиги Европы

Как передает Report, на 49-ой минуте отличился форвард "синих" Оливье Жиру.

Отметим, что это уже 11-ый по счету гол французского футболиста в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Жиру лидирует в списке бомбардиров.

23:54

Завершился первый тайм финального матча Лиги Европы в Баку.

Как передает Report, счет пока ничейный - 0:0

23:19

Стартовал финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в игре, проходящей на Бакинском олимпийском стадионе, встречаются английские "Челси" и "Арсенал".

22:05

Объявлены стартовые составы "Челси" и "Арсенала", которые сегодня встретятся в финале Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт УЕФА, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Челси": 1. Кепа Аррисабалака, 28. Сесар Аспиликуэта, 27. Андреас Кристиенсен, 30. Дэвид Луис, 33. Эмерсон Палмиери, 17. Матео Ковачич, 5. Жоржиньо, 7. Нголо Канте, 11. Педро Родрикес, 18. Оливье Жиру, 10. Эден Азар.

"Арсенал": 1. Петр Чех, 31. Сиад Колашинац, 6. Лоран Косельни, 5. Сократ Папастатопулос, 18. Начо Монреаль, 15. Энзли Мейтленд-Найлз, 34. Гранит Чака, 11. Лукас Торрейра, 14. Пьер-Эмерик Обамеянг, 10. Месут Озил, 9. Александр Ляказетт.

Отметим, что матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.