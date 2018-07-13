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    "Челси" расстался с Антонио Конте

    Новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник Наполи Маурицио Сарри

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Лондонский "Челси" официально сообщил, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером команды Антонио Конте.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, вместе с 48-летним итальянским специалистом тренерский штаб команды покинули и его помощники. Отмечается, что новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник "Наполи" Маурицио Сарри.

    Отметим, что Конте возглавил "Челси" в 2016 году. В сезоне-2016/17 специалист вместе с командой добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны "Челси" занял пятое место и завоевал путевку в Лигу Европы. 

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