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"Челси" провел переговоры с потенциальным новым главным тренером

"Челси" провел переговоры с потенциальным новым главным тренером "Челси" начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером.
Футбол
17 апреля 2023 г. 03:08
Челси провел переговоры с потенциальным новым главным тренером

"Челси" начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Согласно информации издания, представители спортивного руководства клуба провели встречу с немецким специалистом. Представители Нагельсманна хотели выяснить, какие полномочия будет иметь специалист и как долго его рассчитывают видеть в клубе в случае назначения. Предыдущим его клубом была мюнхенская "Бавария". Под его руководством немцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира "ПСЖ". После его ухода команду возглавил бывший тренер "Челси" Томас Тухель.

"Челси" продолжает находиться на стадии изучения кандидатов. Сейчас в шорт-листе "аристократов" семь кандидатов. Это Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и Абел Феррейра.

Напомним, что на днях "Челси" до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда. После 31 тура команда занимает 11-е место, набрав 39 очков. В субботу лондонцы проиграли "Брайтону" со счетом 1:2.

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Версия на азербайджанском языке “Çelsi” baş məşqçi təyinatı ilə bağlı Nagelsmannla danışıqlara başlayıb

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