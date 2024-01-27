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"Челси" просит у "Тоттенхэма" более 90 млн евро за Галлахера

"Челси" просит у "Тоттенхэма" более 90 млн евро за Галлахера Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" готовится сделать новое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Конора Галлахера до закрытия январского окна.
Футбол
27 января 2024 г. 20:34
Челси просит у Тоттенхэма более 90 млн евро за Галлахера

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" готовится сделать новое предложение "Челси" по трансферу полузащитника Конора Галлахера до закрытия январского окна.

Как передает Report со ссылкой на Football Insider, в этом месяце руководство "шпор" провело переговоры с "Челси" по поводу сделки. Западные лондонцы хотят получить за игрока больше € 90 млн.

Конор - воспитанник академии "Челси". За первую команду футболист играет с 2018 года. Вместе с "синими" Галлахер выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/2019. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского полузащитника в € 42 млн. Действующий контракт Конора Галлахера с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне английский хавбек провел 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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