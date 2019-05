Делегация “Челси” прибыла в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Лондонский “Челси” прибыл в Баку для участия в финальном матче Лиги Европы против “Арсенала”, передает Report.

Выйдя из самолета, футболисты направились в ждущий их автобус, который, в свою очередь, отвез их в отель.

Отметим, что сегодня в 21:00 по бакинскому времени лондонцы выйдут на открытую тренировку на Бакинском олимпийском стадионе. За 45 минут до этого главный тренер Маурицио Сарри и двое футболистов проведут пресс-конференцию.

Что касается "Арсенала", что предматчевая пресс-конференция "канониров" с участием главного тренера и двух игроков состоится на Бакинском Олимпийском стадионе в 17:45 по местному времени, а открытая тренировка в 18:30.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S