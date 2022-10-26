"Челси" прервал серию "Зальцбурга" из 40 матчей без поражений на своем поле

Австрийский "Ред Булл Зальцбург" уступил лондонскому "Челси" (1:2) в матче V тура группового этапа Лиги чемпионов.

Австрийский "Ред Булл Зальцбург" уступил лондонскому "Челси" (1:2) в матче V тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, это поражение стало первым для австрийцев на своем поле за 41 игру.

Последний раз "Ред Булл" уступил на своей арене "Вильярреалу" со счетом 0:2 в матче Лиги Европы 18 февраля 2021 года. В следующих 40 встречах "Зальцбург" одержал 32 победы и восемь раз сыграл вничью.

"Челси" и "Зальцбург" выступают в группе Е. Англичане, одержав победу, набрали 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф, у австрийской команды - шесть баллов и второе место. Также в этой группе выступают загребское "Динамо" и итальянский "Милан", они проводят свой матч в эти минуты.