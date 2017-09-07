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    "Челси" предоставил скидки болельщикам, которые полетят в Азербайджан на матч с "Карабахом"

    Лондонский клуб снизил цену на пакет услуг

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Челси" поможет финансово болельщикам, которые планируют поддержать команду в гостевом матче Лиги чемпионов против "Карабаха".

    Как передает Report, лондонский клуб снизил цену на пакет услуг, включающий в себя перелет, трансфер и ночь в 4-звездочном отеле.

    Стоимость такого пакета составит 359 фунтов (470.89 долларов).

    На данный момент неизвестно, сколько будут стоить билеты на сам матч. Их стоимость будет добавлена к стоимости пакета.

    Матч "Карабах" – "Челси" состоится 22 ноября 2017 года.

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