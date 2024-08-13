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Челси предложил 65 млн евро за Фелиша

Челси предложил 65 млн евро за Фелиша Лондонский «Челси» обратился к мадридскому "Атлетико" с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша.
Футбол
13 августа 2024 г. 17:20
Челси предложил 65 млн евро за Фелиша

Лондонский "Челси" обратился к мадридскому "Атлетико" с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша.

Как передает Report со ссылкой на портал "Евро-футбол", об этом сообщает португальская спортивная газета O Jogo.

По ее информации "синие" предложили за португальца 65 млн евро компенсации.

Напомним, ранее "Челси" согласовал с "Атлетико" трансфер Самюэля Омородиона, но сделка сорвалась из-за разногласий по имиджевым правам. Если "синие" не купят у "Атлетико" Жоау Фелиша, сделка по трансферу Конора Галлахера в стан "матрасников" тоже может сорваться.

Ранее сообщалось, что Фелиш готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в "Челси", за который выступал в аренде в сезоне-2022/23.

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Версия на английском языке Chelsea submit €65M offer to sign Joao Felix
Версия на азербайджанском языке "Çelsi" portuqaliyalı futbolçu üçün 65 milyon avro təklif edib

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