Челси предложил 65 млн евро за Фелиша

Лондонский «Челси» обратился к мадридскому "Атлетико" с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша.

Лондонский "Челси" обратился к мадридскому "Атлетико" с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша.

Как передает Report со ссылкой на портал "Евро-футбол", об этом сообщает португальская спортивная газета O Jogo.

По ее информации "синие" предложили за португальца 65 млн евро компенсации.

Напомним, ранее "Челси" согласовал с "Атлетико" трансфер Самюэля Омородиона, но сделка сорвалась из-за разногласий по имиджевым правам. Если "синие" не купят у "Атлетико" Жоау Фелиша, сделка по трансферу Конора Галлахера в стан "матрасников" тоже может сорваться.

Ранее сообщалось, что Фелиш готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в "Челси", за который выступал в аренде в сезоне-2022/23.