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"Челси" потратил более полумиллиарда евро на трансферы 14 игроков

"Челси" потратил более полумиллиарда евро на трансферы 14 игроков Лондонский "Челси" при новом владельце Тодде Боули подписал контракты с 14-ю футболистами.
Футбол
21 января 2023 г. 04:12
Челси потратил более полумиллиарда евро на трансферы 14 игроков

Лондонский "Челси" при новом владельце Тодде Боули подписал контракты с 14-ю футболистами.

Как передает Report, очередным новичком клуба стал 20-летний атакующий полузащитник Нони Мадуэке, которого "аристократы" купили у нидерландского клуба "ПСВ" примерно за 35 млн евро. Этот трансфер стал 14-м для лондонского клуба под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы "Челси" потратил более 500 млн евро с учетом возможных бонусов и выплат за аренды.

Помимо Мадуэке, "Челси" подписал Михаила Мудрика, Марка Кукурелью, Уэсли Фофана, Рахима Стерлинга, Бенуа Бадьяшиля, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмеку, Давида Фофана, Пьера-Эмерика Обамеянга, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Дениса Закарию и Габриэля Слонину.

В зимнее трансферное окно в лондонский клуб перешли шесть игроков. Это Фофана, Бадьяшиль, Сантос, Феликс, Мудрик и Мадуэке.

При этом, в последних десяти матчах "Челси" потерпел пять поражений, трижды сыграв вничью и одержав всего две победы.

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