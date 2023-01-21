"Челси" потратил более полумиллиарда евро на трансферы 14 игроков

Лондонский "Челси" при новом владельце Тодде Боули подписал контракты с 14-ю футболистами.
Как передает
В общей сложности на трансферы "Челси" потратил более 500 млн евро с учетом возможных бонусов и выплат за аренды.
Помимо Мадуэке, "Челси" подписал Михаила Мудрика, Марка Кукурелью, Уэсли Фофана, Рахима Стерлинга, Бенуа Бадьяшиля, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмеку, Давида Фофана, Пьера-Эмерика Обамеянга, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Дениса Закарию и Габриэля Слонину.
В зимнее трансферное окно в лондонский клуб перешли шесть игроков. Это Фофана, Бадьяшиль, Сантос, Феликс, Мудрик и Мадуэке.
При этом, в последних десяти матчах "Челси" потерпел пять поражений, трижды сыграв вничью и одержав всего две победы.