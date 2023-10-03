"Челси" после длительного перерыва завоевал первую победу в АПЛ

Лондонский "Челси" на выезде одолел "Фулхэм" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Лондонский "Челси" на выезде одолел "Фулхэм" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report , встреча на "Крейвен Коттедж" завершилась со счетом 0:2. В последний раз "аристократы" брали 3 очка 25 августа в домашнем матче против "Лутона".

В составе "синих" забивали Армандо Броя и Михаил Мудрик. Для 22-летнего украинца гол стал первым за 24 матча в составе клуба.

"Челси" одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 8 очками опустился на 13-е место, уступая "синим" по дополнительным показателям.

На данный момент "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу: команде удалось набрать 18 очков из 21 возможного. Ближайшими последователями "Сити" являются лондонский "Тоттенхэм" (17 очков) и "Арсенал" (17), а также одноименная команда из Ливерпуля (16).