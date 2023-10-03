"Челси" после длительного перерыва завоевал первую победу в АПЛ

Лондонский "Челси" на выезде одолел "Фулхэм" в матче 7-го тура чемпионата Англии.
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В составе "синих" забивали Армандо Броя и Михаил Мудрик. Для 22-летнего украинца гол стал первым за 24 матча в составе клуба.
"Челси" одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 8 очками опустился на 13-е место, уступая "синим" по дополнительным показателям.
На данный момент "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу: команде удалось набрать 18 очков из 21 возможного. Ближайшими последователями "Сити" являются лондонский "Тоттенхэм" (17 очков) и "Арсенал" (17), а также одноименная команда из Ливерпуля (16).