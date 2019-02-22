"Челси" подаст апелляцию на решение ФИФА

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Челси" сообщил, что подаст апелляцию на решение ФИФА запретить клубу приобретать игроков в ближайшие два трансферных окна.

Как сообщает Report, на официальном сайте клуба отмечается, что в ближайшее время команда оспорит решение дисциплинарного комитета ФИФА.

"Челси" действовал согласно соответствующим правилам", - говорится в заявлении на официальном сайте лондонцев.

Отметим, что согласно решению ФИФА, "Челси" не сможет приобретать игроков в ближайшие два трансферных окна.