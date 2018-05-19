"Челси" победил "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сезона-2017/18.

Как сообщает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих.

В середине первого тайма Эден Азар ворвался в штрафную площадь соперника, где его сбил Фил Джонс. Арбитр Майкл Оливер уверенно указал на «точку» и показал жёлтую карточку защитнику «Манчестер Юнайтед». Азар с пенальти развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.

«Челси» в 8-й раз выиграл Кубок Англии. Рекордсменом по числу трофеев является «Арсенал» (13), у «МЮ» 12 побед в турнире.