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    "Челси" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 3:1

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты "Челси" одержали победу над "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, голы в составе хозяев забили Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53) и Сеск Фабрегас (85).

    У гостей отличился Оливье Жиру (90).

    "Челси" возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков. "Арсенал", в активе которого на 12 баллов меньше, идет третьим.

    В следующем туре "Челси" 12 февраля сыграет в гостях против "Бернли". Днем ранее "Арсенал" примет "Халл".

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