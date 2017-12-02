"Челси" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии по футболу - ВИДЕО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле переиграл «Ньюкасл Юнайтед».

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:1.

«Ньюкасл» повёл в матче благодаря голу Дуайта Гэйла (12-я минута).

В составе победителей отличились дублем Эден Азар (21-я минута и 74-я минута) и Альваро Мората (33-я минута).

«Челси» с 32 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 15 баллами — на 12 месте.