 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Челси" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче чемпионата Англии по футболу - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 3:1

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле переиграл «Ньюкасл Юнайтед».

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:1.

    «Ньюкасл» повёл в матче благодаря голу Дуайта Гэйла (12-я минута).

    В составе победителей отличились дублем Эден Азар (21-я минута и 74-я минута) и Альваро Мората (33-я минута).

    «Челси» с 32 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 15 баллами — на 12 месте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi