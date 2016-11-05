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    "Челси" одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии - ВИДЕО

    В турнирной таблице Челси вышел на первое место

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Челси" крупную победил "Эвертон" со счетом 5:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, забитыми мячами отметились Эден Азар (19-я и 56-я минуты), Маркос Алонсо (20), Диего Коста (42) и Педро Родригес (65).

    Эта победа стала для лондонского клуба пятой кряду в первенстве страны. Причем в последних пяти играх "Челси" забил в ворота соперников 16 мячей и не пропустил ни одного.

    В турнирной таблице "Челси" вышел на первое место, набрав 25 очков, "Эвертон" с 18 баллами идет шестым.

    В следующем туре "Челси" 20 ноября в гостях сыграет с "Мидлсбро", "Эвертон" днем ранее на своем поле примет "Суонси".

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