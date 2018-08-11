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    "Челси" одержал победу в 1-м туре АПЛ с новым тренером, разгромив "Хаддерсфилд" - ВИДЕО

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над клубом «Хаддерсфилд Таун» в матче первого круга Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как сообщает Report, встреча, прошедшая на стадионе «Джон Смитс», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

    Победу «аристократам» принесли голы Н'Голо Канте, Педро и Жоржиньо.

    Отметим, что руководство футбольного клуба «Челси» назначило итальянца Маурицио Сарри новым тренером команды.

    В следующем туре «Челси» на своём поле примет лондонский «Арсенал», а «Хаддерсфилд» на выезде сыграет с действующим чемпионом АПЛ — «Манчестер Сити».

    В других матчах игрового дня «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Ньюкасл Юнайтед» (2:1), «Борнмут» обыграл «Кардифф Сити» (2:0), а «Фулхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:0).

    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в первом матче нового сезона АПЛ.

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