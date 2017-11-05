"Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Англии состоялись матчи 11-го тура. Как сообщает Report в центральном матче «Челси» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт испанский форвард Альваро Мората, который отличился на 55-й минуте. Таким образом, «Челси» одержал третью подряд победу в АПЛ, а «МЮ» потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата.

«Челси» (22 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (23) — на второй строчке.

Отметим, что «Челси» является соперником агдамского «Карабаха» в групповой стадии Лиги чемпионов. Первая игра в Лондоне между командами завершилась крупной победой хозяев поля. Ответная игра состоится 22 ноября в Баку.

В другом центральном матче премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу над лондонским «Арсеналом».

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» отличились Кевин Де Брёйне (19-я минута), Серхио Агуэро (50-я минута) и Габриэл Жезус (74-я минута).

У «Арсенала» голом отметился Александр Ляказетт (65-я минута).

После 11 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ (31 очко), «Арсенал» расположился на шестой строчке (19 баллов).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче 11-го тура АПЛ.

Другие матчи АПЛ:

"Тоттенхем" - "Кристал Палас" - 1:0

"Евертон"- "Ватфорд" - 3:2