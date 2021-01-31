"Челси" одержал первую победу после смены тренера

"Челси" на своем поле обыграл "Бернли" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

"Челси" на своем поле обыграл "Бернли" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме забитым мячом отметился Сесар Аспиликуэтта.

Победа стала для "Челси" первой после смены главного тренера на немецкого специалиста Томаса Тухеля. Команда набрала 33 очка и занимает седьмое место в чемпионате. Бернли имеет в активе 22 очка и находится на 15-й позиции.

"Челси" в следующем туре 4 февраля на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". "Бернли" днем раньше на своем поле примет "Манчестер Сити".