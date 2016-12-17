"Челси" одержал одиннадцатую победу подряд, повторив собственный рекорд - ВИДЕО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитым мячом на 43-й минуте отметился Диего Коста, который с 13 голами возглавляет список бомбардиров турнира.

Для "Челси" эта победа стала 11-й подряд в чемпионате Англии. Лондонский клуб повторил собственное достижение 2009 года по количеству одержанных побед подряд в первенстве страны. Рекорд же по этому показателю принадлежит "Арсеналу" (14).

В турнирной таблице "Челси" продолжает лидировать, набрав 43 очка, "Кристал Пэлас" с 15 очками идет 16-м.

В следующем туре "Челси" на своем поле примет "Борнмут", "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Уотфордом". Обе встречи пройдут 26 декабря.