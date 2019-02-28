"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Челси» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Челси» открыл счёт на 57-й минуте, с передачи Сесара Аспиликуэты отличился Педро. Второй мяч хозяева забили в концовке, мяч в свои ворота на 84-й минуте отправил Киран Триппьер.

После этой победы «Челси» набрал 53 очка в 27 турах. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на три балла. «Тоттенхэм» с 60 очками в 28 турах расположился на третьем месте. Отметим, что «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре лондонцы уступили «Бёрнли».

В следующем туре «Челси» сыграет с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» будет принимать «Арсенал».