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"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии

"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии "Челси" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
19 мая 2021 г. 04:04
Челси обыграл Лестер после поражения в финале Кубка Англии

"Челси" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антонио Рюдигер (47-я минута) и Жоржиньо (66), у проигравших отличился Келечи Ихеаначо (76).

Напомним, что в субботу команды встречались в финале Кубка Англии, в том матче сильнее оказался "Лестер" (1:0).

В турнирной таблице "Челси" обошел "Лестер" и поднялся на третье место, набрав 67 очков. "Лестер" с 66 очками идет четвертым. Обе команды претендуют на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где сыграют четыре лучших клуба по итогам чемпионата. Пятое место с 63 очками занимает "Ливерпуль", который имеет один матч в запасе.

"Челси" в следующем туре в гостях сыграет с "Астон Виллой", "Лестер" примет "Тоттенхэм". Обе встречи пройдут 23 мая.

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