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 "Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

 "Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лондонский "Челси" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
24 февраля 2021 г. 02:36
 Челси обыграл Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру.

Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы VAR судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом "Челси", забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов, французский форвард отличился в возрасте 34 лет 146 дней.

Ответный матч из-за перебора желтых карточек пропустят полузащитники "Челси" Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Напомним, что встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

Ответный матч запланирован в Лондоне на 17 марта.

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