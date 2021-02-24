"Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонский "Челси" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру.

Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы VAR судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом "Челси", забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов, французский форвард отличился в возрасте 34 лет 146 дней.

Ответный матч из-за перебора желтых карточек пропустят полузащитники "Челси" Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Напомним, что встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

Ответный матч запланирован в Лондоне на 17 марта.