"Челси" объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля

Томас Тухель уволен с поста главного тренера "Челси", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Томас Тухель уволен с поста главного тренера "Челси", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

"Футбольный клуб "Челси" хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву занял место в истории "Челси" после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира. Новые владельцы клуба считают, что сейчас настало подходящее время для этого решения.

Тренерский штаб "Челси" возьмет на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, поскольку клуб готовится к назначению нового главного тренера в скором времени", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.