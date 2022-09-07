О нас

"Челси" объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля Томас Тухель уволен с поста главного тренера "Челси", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.
Футбол
7 сентября 2022 г. 14:07
Челси объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля

Томас Тухель уволен с поста главного тренера "Челси", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

"Футбольный клуб "Челси" хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву занял место в истории "Челси" после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира. Новые владельцы клуба считают, что сейчас настало подходящее время для этого решения.

Тренерский штаб "Челси" возьмет на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, поскольку клуб готовится к назначению нового главного тренера в скором времени", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chelsea FC parts company with Head Coach Thomas Tuchel
Версия на азербайджанском языке Tomas Tuxel "Çelsi"dən istefaya göndərilib

Самое читаемое

Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi