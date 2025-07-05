"Челси" объявил о переходе вингера дортмундской "Боруссии"

Лондонский "Челси" подписал вингера Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".

Лондонский "Челси" подписал вингера Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что контракт с игроком заключен до лета 2032 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 64,3 млн.

Джейми Гиттенс является воспитанником "Манчестер Сити". К молодёжной команде дортмундской "Боруссии" футболист присоединился в сентябре 2020 года. С лета 2022-го форвард выступал за основной состав "шмелей".

В сезоне-2024/2025 на счету Джейми Гиттенса 49 матчей за клуб во всех турнирах. В них 20-летний вингер отметился 12 голами и пятью результативными передачами.