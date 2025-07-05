О нас

"Челси" объявил о переходе вингера дортмундской "Боруссии"

"Челси" объявил о переходе вингера дортмундской "Боруссии" Лондонский "Челси" подписал вингера Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".
Футбол
5 июля 2025 г. 21:13
Челси объявил о переходе вингера дортмундской Боруссии

Лондонский "Челси" подписал вингера Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что контракт с игроком заключен до лета 2032 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 64,3 млн.

Джейми Гиттенс является воспитанником "Манчестер Сити". К молодёжной команде дортмундской "Боруссии" футболист присоединился в сентябре 2020 года. С лета 2022-го форвард выступал за основной состав "шмелей".

В сезоне-2024/2025 на счету Джейми Гиттенса 49 матчей за клуб во всех турнирах. В них 20-летний вингер отметился 12 голами и пятью результативными передачами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi