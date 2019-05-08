"Челси" обратится в CAS в связи с решением ФИФА

Английский "Челси" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с примененным ФИФА запретом на трансфер.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт клуба.

Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную "Челси" против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен.

"Челси" категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде", - говорится в заявлении на сайте клуба.