"Челси" объявил о переходе Баркли из "Эвертона"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Росса Баркли.

Как передает Report, 24-летний англичанин подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет и будет выступать под восьмым номером.

«С нетерпением жду начала работы в „Челси“. Получить новый старт в таком клубе — невероятная возможность. Надеюсь, буду прогрессировать и забивать голы», — сказал Баркли после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Баркли составит около £ 15 млн (€ 17 млн). Контракт хавбека с «Эвертоном» истекал по окончании нынешнего сезона.