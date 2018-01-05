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    "Челси" объявил о переходе Баркли из "Эвертона"

    24-летний англичанин подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Росса Баркли.

    Как передает Report, 24-летний англичанин подписал с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет и будет выступать под восьмым номером.

    «С нетерпением жду начала работы в „Челси“. Получить новый старт в таком клубе — невероятная возможность. Надеюсь, буду прогрессировать и забивать голы», — сказал Баркли после подписания контракта.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера Баркли составит около £ 15 млн (€ 17 млн). Контракт хавбека с «Эвертоном» истекал по окончании нынешнего сезона.

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