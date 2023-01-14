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"Челси" намерен расстаться с семью футболистами

"Челси" намерен расстаться с семью футболистами Лондонский "Челси" планирует серьезно обновить состав во время зимнего и летнего трансферных окон.
Футбол
14 января 2023 г. 04:16
Челси намерен расстаться с семью футболистами

Лондонский "Челси" планирует серьезно обновить состав во время зимнего и летнего трансферных окон.

Как передает Report со ссылкой на газету The Telegraph, руководство клуба определило семь игроков, с которыми не прочь расстаться. Это Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Калиду Кулибали, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Шесть футболистов из этого списка могут быть отданы в аренду или проданы. С итальянцем Жоржиньо "Челси" планирует расстаться летом после окончания действия контракта.

При этом клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с Мэйсоном Маунтом и Н'Голо Канте и готов продлить с ними соглашения.

"Челси" занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В 18 матчах лондонская команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела семь поражений.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" klubu 7 futbolçu ilə vidalaşmağa hazırlaşır

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