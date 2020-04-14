​"Челси" намерен продать Канте

Н'Голо Канте https://report.az/storage/news/63b523345601d0d927245cf0746c36ef/3f0ec8c9-3ccc-4b24-9220-a63596e23c92_292.jpg

Английский футбольный клуб "Челси" намерен продать французского полузащитника Н'Голо Канте за €70 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Football Italia.

По информации портала, причиной продажи стало недовольство тренерского штаба "Челси" низким уровнем игры француза. При этом сообщается, что главными претендентами на покупку 29-летнего полузащитника являются итальянский "Ювентус", испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен". Действующий контракт Канте с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне француз провел 22 матча за "Челси" и забил три мяча. В лондонский клуб он перешел летом 2016 года из английского "Лестера". Также он выступал за французские "Кан" и "Булонь". В составе сборной Франции полузащитник провел 39 матчей, забив один гол.