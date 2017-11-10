"Челси" накануне игры с "Карабахом" столкнулся с проблемой

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Английская команда "Челси" столкнулся с проблемой накануне игры с "Карабахом" в рамках V тура Лиги чемпионов. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал RTBF, нападающий лондонского представителя Миши Батшуайи получил травму в составе сборной Бельгии.

Приглашенный в сборную для игр 10 ноября с Мексикой и 14 ноября с Японией 24-летний форвард получил травму во время тренировки. Футболист прошел рентген, однако для повторного обследования вернулся в ряды "Челси". В ближайшее время обнародуют информацию о том, в течение какого периода он не сможет выйти на поле.

Отметим, что Миши Батшуайи забил последний гол на 76-й минуте игры первого тура, когда "Челси" обыграл "Карабах" со счетом 6:0. Очередная встреча между этими командами стартует 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе в 21:00.