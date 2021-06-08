"Челси" начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда

Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, "Челси" начал переговоры с немецким клубом по поводу перехода норвежского нападающего. Отмечается, что возможность перехода в лондонский клуб, который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись практически в 200 млн евро.

Эрлинг перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 110 млн евро.