О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Челси" начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда

"Челси" начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Футбол
8 июня 2021 г. 08:13
Челси начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда
Эрлинг Холанд

Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, "Челси" начал переговоры с немецким клубом по поводу перехода норвежского нападающего. Отмечается, что возможность перехода в лондонский клуб, который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись практически в 200 млн евро.

Эрлинг перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 110 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Çelsi” Erlinq Hollanın transferi ilə bağlı danışıqlara başladı

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi